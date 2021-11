Aankoop luxegebouw met ingezameld geld, nu dreigt miljoenenverlies voor Vaticaan bij verkoop ervan

Het Vaticaan zal meer dan 100 miljoen euro verliezen bij de verkoop van een Londens luxegebouw. Het pand staat volgens het Britse dagblad “The Financial Times” centraal in een financieel schandaal waar het Vaticaan in is verwikkeld.

Volgens het dagblad zal het gebouw verkocht worden voor 223 miljoen euro aan het Amerikaanse fonds Bain Capital, zo’n 116 miljoen euro minder dan de 350 miljoen waarvoor het Vaticaan het pand kocht in 2014. Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op de zaak.

Het luxueuze gebouw, gelegen in de chique Londense wijk Chelsea op de Sloane Avenue, staat in het midden van een schandaal dat de financiën van het Vaticaan tegen het licht houdt. Tien personen, onder wie de invloedrijke kardinaal Becciu, de vroegere rechterhand van de paus, staan terecht wegens fraude, verduistering, machtsmisbruik en witwassen van geld via Italiaanse zakenlieden.

De aankoop tegen een overgewaardeerde prijs - via forse speculatie - gebeurde met ingezameld geld. De giften die jaarlijks worden rondgehaald voor de “Pledge of St. Peter” zijn gewoonlijk bestemd voor het liefdadigheidswerk van de paus, maar gaan nu dus verloren in de verkoop.

De affaire bracht een zware klap toe aan de reputatie van de kerk en paus Franciscus. Om corruptie te bestrijden, voerde de paus de afgelopen maanden verschillende financiële hervormingen door.