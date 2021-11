Alle leerlingen in school in Zonhoven moeten opnieuw mondmasker dragen in de klas. — © TV Limburg

Zonhoven

Vanaf vandaag moeten alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar weer een mondmasker dragen in de klas. En in de lagere school de Zonnewijzer in Zonhoven, gaan ze na een corona-uitbraak op zeeklassen nog een stapje verder. Hier moeten alle leerlingen, dus ook die van het eerste tot en met het vierde leerjaar, deze week een mondmasker dragen. In de klas én op de speelplaats.