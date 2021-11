Hasselt/Lummen

Bij snelheidscontroles in de politizone LRH zijn afgelopen weekend 138 bestuurders geflitst. In totaal passeerden 1.668 voertuigen de camera. Die stond opgesteld op drie locaties: de Sint-Truidersteenweg in Hasselt en de Schalbroekstraat en Thiewinkelstraat in Lummen. mm