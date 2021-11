Hasselt

Het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst is in Limburg de voorbije tien jaar met 5,2 procentpunt toegenomen tot 29,4%. In Maasmechelen, Genk en Hamont-Achel is een meerderheid van de bevolking van vreemde herkomst. Dat blijkt uit cijfers van de provincies.