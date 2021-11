De buis ligt al klaar om in de beverdam geïnstalleerd te worden. — © gvb,Lei winters

Natuur in Limburg

Pelt

Volgende week wordt aan de beverdam op de Dommel in Pelt een afsluitbare buis geïnstalleerd om wateroverlast te voorkomen. Het principe is simpel: overdag gaat de klep van de buis open en kan het water erdoor, ’s nachts gaat de klep dicht zodat de bever niet hoort dat er ergens een lek in zijn dam zit.