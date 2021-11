“Meestal zonnig met temperaturen rond de 11 graden”

Vanochtend kan er vooral in landelijke gebieden regionaal mist voorkomen. Nadat het ochtendgrijs is opgeruimd blijft het voor de rest van de dag meestal zonnig.

De temperatuur klimt na de frisse start op naar een maximumwaarde in de buurt van 11°C. Het blijft ook rustig met een zwak windje uit zuidwestelijke richting.

In de loop van de avond koelt het dankzij nog steeds brede opklaringen opnieuw snel af. Op de meeste plaatsen komt het tot grondvorst maar vooral in landelijke gebieden is er ook lichte vorst op neushoogte mogelijk. Tussen stadsmuren wordt het zoals gewoonlijk enkele graden minder koud.

