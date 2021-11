Aster Vranckx haakt geblesseerd af voor nationale U21, Keita is zijn vervanger

Aster Vranckx (ex-KV Mechelen) moet geblesseerd afhaken voor de kwalificatieduels van de Belgische U21 tegen Turkije (vrijdag) en Schotland (dinsdag 16/11). De middenvelder van Wolfsburg blesseerde zich in het Champions League-duel tegen RB Salzburg aan de adductoren en bleef afgelopen weekend aan de kant tegen Augsburg. Mandela Keita (OHL) is zijn vervanger.

Hoewel het niet om een zware blessure bij Aster Vranckx gaat verkiezen ze bij Wolfsburg om geen risico’s te nemen en hem speelklaar te krijgen voor hun volgende wedstrijd tegen Bielefeld na de interlandbreak. Het jeugdproduct van KV Mechelen miste in Duitsland de voorbereiding en de competitiestart door een spierscheur maar maakte de voorbije weken indruk met topprestaties in de Bundesliga en de Champions League. Wolfsburg-coach Florian Kohfeldt liet zich na het duel tegen Salzburg nog lovend uit over de Belgische belofteninternational. “Het is indrukwekkend wat hij op zijn leeftijd toont. Hij is nog altijd maar 19, maar hij speelt alsof hij 25 is.”

Als vervanger werd Mandela Keita opgeroepen. De 19-jarige verdedigende middenvelder is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde bij OHL.