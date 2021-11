Nieuwkomers in vorm, maar vooral véél zorgenkinderen bij de Rode Duivels: een stand van zaken

Roberto Martinez riep voor de laatste WK-kwalificatieduels tegen Estland (zaterdag) en Wales (dinsdag) 29 Rode Duivels op. Daarbij twee nieuwkomers: Wout Faes en Dante Vanzeir. Zij zijn absoluut in vorm op dit moment, maar dat kan niet over iedereen in de selectie gezegd worden. Drie spelers zijn absoluut niet in vorm. Daarnaast heeft Martinez vooral met tien twijfelgevallen af te rekenen. Een stand van zaken.