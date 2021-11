Ook het glasrecyclagebedrijf Maltha in de Lommelse Fabrieksstraat kreeg vrijdagnacht inbrekers over de vloer. — © gvb

Lommel

Bij het glasrecyclagebedrijf Maltha in de Lommelse Fabrieksstraat is maandagvoormiddag een inbraak vastgesteld. De dieven waren duidelijk op zoek naar geld maar dropen af met een kleine buit. Eerder dit weekend was bij twee buurbedrijven ook al een inbraak vastgesteld. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders.