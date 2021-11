Nederlandse radioloog blijft gewoon doorwerken ondanks Covid-besmetting “omdat hij onmisbaar is”

In het Nederlandse Den Bosch is ophef ontstaan nadat was bekendgeraakt dat een radioloog die besmet is met het coronavirus, toch gewoon doorwerkte. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis reageert nu met de mededeling dat het in “zeer incidentele gevallen” medewerkers die besmet zijn toch laat doorwerken, als anders bepaalde zorg in het gedrang komt.

Net als in België het geval is, zijn ook in Nederland de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omtrent corona en werken duidelijk: wie besmet is met het coronavirus, gaat in quarantaine. “Bizar dat juist een ziekenhuis dat zelf anders invult”, aldus medewerkers van het Jeroen Bosch ziekenhuis, die anoniem getuigden aan Nederlandse kranten over een collega, een radioloog in datzelfde ziekenhuis. “We voelen ons onveilig. We hebben ook familieleden met een zwakke gezondheid.”

Het ziekenhuis bevestigt de casus niet expliciet, maar meldt in een verklaring wel dat medewerkers met een coronabesmetting in sommige gevallen toch door mogen werken “omdat het uitvallen van de desbetreffende persoon ervoor zorgt dat wij bepaalde noodzakelijke zorg niet meer kunnen voortzetten”. Voorwaarde is wel dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gegarandeerd is. “Bijvoorbeeld als er sprake is van een laag besmettingsrisico en iemand in volledige afzondering zijn/haar werk kan doen.”

“Onlangs hebben wij deze keuze moeten maken”, aldus het ziekenhuis. “In deze specifieke situatie hadden we anders moeten ingrijpen in het borstkankerprogramma en afspraken met patiënten moeten afzeggen.” Daarom is het ziekenhuis afgeweken van de richtlijnen van het RIVM.