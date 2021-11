Eerst cardio en dan trainen met gewichtjes? Of net andersom? Dit is de beste mix voor een goede work-out

Fietsen of hardlopen voordat je krachttraining doet met je bovenlichaam kan de effecten van die laatste oefeningen versterken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek verschenen in Scientific reports. Twee vliegen slaan in één sportsessie, dus. Maar word je ineens véél fitter? En hoe pak je een eventuele combinatie concreet aan in de (thuis)fitness? Inspanningsfysioloog Jan Boone, verbonden aan UGent, legt het uit.