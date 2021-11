Controverse over filmpje van dansende Marc Van Ranst tijdens feest: “Ik heb de regels gevolgd”

Marc Van Ranst die zijn beste danspasjes bovenhaalt op een feest van het Marokkaans consulaat in Hoboken (Antwerpen), de beelden worden sinds zondagavond duchtig gedeeld via sociale media en Whatsapp. Volgens de bekendste viroloog van het land was het feestje veilig georganiseerd. “De ventilatie was in orde en het was een CST-event (evenement met coronapas, nvdr.) terwijl dat strikt genomen niet nodig was.”

Het koninkrijk Marokko viert op 6 november de Dag van de Groene Mars, een officiële feestdag die de bezetting van de Westelijke Sahara herdenkt. Het consulaat-generaal van Marokko organiseerde zaterdag een feestje met drank en spijzen, muziek en dans.

De beelden van dat feest werden onder meer verspreid via de Facebookpagina van het consulaat-generaal. Een opgemerkte gast was viroloog Marc Van Ranst, die, omringd door talloze feestvierders, zijn danskunsten etaleert. De critici van Van Ranst grijpen de beelden aan om hem van hypocrisie te beschuldigen. “Hoezo Marc Van Ranst is aanwezig op een feest van Marokkaanse fascisten? En publiekelijk pleiten voor een verstrenging van de covid-maatregelen”, zo klinkt het op Twitter.

Ook Vlaams Belang-kamerlid Dries Van Langenhove deelde de beelden van de dansende Marc Van Ranst. “Vrijdag zei Marc Van Ranst dat we onze niet onontbeerlijke sociale contacten opnieuw moesten beperken, zaterdagavond staat Van Ranst tussen de mensen te dansen op een feest in Hoboken ter herdenking van de Groene Mars. Toen ik vlak voor het weer werd toegelaten een outdoor BBQ deed met vrienden werd dat dagenlang opgeklopt in media. Nu blijven ze muisstil.”

Viroloog Marc Van Ranst zelf bevestigt zijn aanwezigheid op het feestje en heeft ook een antwoord klaar voor Van Langenhove. Hij benadrukt dat het feest veilig georganiseerd werd. “Het was een CST-event, terwijl dat strikt genomen niet nodig was. Ik heb ook altijd mijn CO2-meter bij om de luchtkwaliteit te meten”, aldus Van Ranst. “De ventilatie in de zaal was in orde. Ik volg gewoon de regels die voor iedereen gelden.”

(vdaa)