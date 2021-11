BV-dames in nieuwe Roxy-komedie

Theater De Roxy pakt in hun feestelijke tiende seizoen uit met een nieuwe komedie van hitauteur Yves Caspar. ‘Eén is geen!’ heet de nieuweling en acteur Gunter Reniers van De Roxy geeft graag tekst en uitleg.

“Eén is geen! is een geweldig plezante komedie die zich afspeelt in de wereld van de luxe-immobiëlen”, vertelt auteur Yves Caspar. Yves is natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe. Zijn eerdere komedies zoals Vallende Sterren, Jezus, Maria, Jozef, Op goed geluk! en Bedankt lieve ouders worden ondertussen door heel wat theatergezelschappen in Vlaanderen met succes op de planken gebracht.

“We namen de titel van het stuk Eén is geen ook erg letterlijk: we vroegen niet één bekende dame, maar vier BV-dames om ons te vervoegen op het podium”, klinkt het. “Els Tibau maakt na 15 jaar haar theatercomeback. Tine Priem en Katrien De Becker ruilen de soapdecors van Thuis (Tamara en Tania) voor vier weken in met het Roxy-podium en comedy- en revuetalent Saskia De Baere kent u zeker nog van haar rol in de VTM-sitcom Droge voeding kassa 4.

Theatertour

“Met deze ploeg een komedie kunnen spelen, is heel erg fijn”, gaat Caspar verder. “Comedy is een vak. Timing, mimiek, dosering... dat moet allemaal juist zitten en deze dames hebben dat onder de knie. Ik ben een zeer tevreden regisseur en auteur en ik speel met heel veel plezier zelf ook mee. Ondertussen schrijf ik ook al enkele jaren voor televisie (Thuis), maar de première van een eigen theaterkomedie blijft nog altijd heel speciaal. Er zijn ook weer plannen voor een theatertour volgend seizoen dus Eén is geen! gaat een mooie toekomst tegemoet.”

Eén is geen! wordt gespeeld in Theater De Roxy in Sint-Truiden vanaf 12 november tot en met 5 december. Tickets kosten 18 euro en je kan zelf je zetels boeken op www.deroxy.be.