Het gaslek zorgde voor zware verkeershinder van de Torenlaan in Genk tot aan de rotonde in Oudsbergen. — © CN

Oudsbergen

De Weg naar Meeuwen is maandagnamiddag volledig afgesloten door een gaslek. Het verkeer werd omgeleid via de Weg naar Zwartberg, wat voor heel wat hinder zorgde. Inmiddels is de Weg naar Meeuwen weer vrijgegeven.