In Oostenrijk kunnen enkel gevaccineerden of wie corona doormaakte een skipas kopen. — © rr

Heusden-Zolder

Skiën in Oostenrijk kan vanaf vandaag, maandag, enkel nog voor gevaccineerden of wie genezen is van corona. Maar het wordt nog strikter: vanaf 3 januari is een dosis Johnson & Johnson onvoldoende. En de geldigheid van twee prikjes vervalt na negen maanden.