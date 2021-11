Veertig jaar oude mysterieuze Nederlandse verdwijningszaak leidt plots naar Genk

Op vraag van de Nederlandse politie heeft politie Carma een opsporingsbericht verspreid van een bijna veertig jaar oude verdwijningszaak. De Nederlandse Riet Smit-De Vries had haar relatie met een man uit Genk verbroken toen ze in 1982 spoorloos verdween. Is haar iets overkomen in België?

“Het huwelijk van mijn ouders was niet goed en mijn moeder was depressief”, begon de dochter van de vermiste vrouw, Corrie Schaafsma, haar verhaal enkele maanden geleden in de Nederlandse krant De Limburger. De politie vroeg toen in het kader van de ‘Mis Je Mei?’-maand aandacht voor de oude vermissingszaak. “Moeder had last van stemmingswisselingen. Elk moment kon een asbak door de kamer vliegen. Van de huisarts kreeg ze tabletten. Die maakten haar moe, waardoor ze goed kon uitrusten. Maar ze werd er ook opvliegend van.”

Op 20 mei 1982 haalt Riet in een winkel in Geleen nog frisdrank. Terug thuis gaat ze op bed liggen om vervolgens aan te kondigen dat ze op bezoek gaat bij haar zus. “Dat deed ze vaker. Dan gingen ze winkelen en fietsen langs het kanaal“, zegt haar dochter.

Theorie

Vier dagen later slaat het gezin alarm. “We belden met tante Greet. ‘Ze is niet hier geweest. Dat had ook niet gekund, want ik had nachtdienst’, zei zij. Ook de rest van de familie had haar niet gezien, dus we stapten naar de politie.” Die doet naar de zin van Corrie Schaafsma te weinig.

Zelf heeft ze een theorie. “Moeder werkte in een Geleense brasserie. Daar is de ellende begonnen. Ze vertelde dat ze er een man had ontmoet, maar rook na een week of drie onraad. Stond ze opeens bij mij aan de deur: ‘Corrie, hij zegt dat als ik bij hem wegga, ik een mes tussen mijn ribben krijg’. Ze zegde haar baan op en hield uit angst om alleen te zijn haar zoon constant thuis. Dat was niks voor haar. Ik smeekte haar te zeggen om welke man het ging.”

Riet durft dat niet, bang als ze is dat er iets met haar of haar kinderen gebeurt. Tot 16 mei, als Schaafsma haar moeder voor het laatst ziet. “Toen zei ze dat het de restauranteigenaar zelf was. Misschien om van mijn gezeur af te zijn, ik weet het niet. De politie is in de bistro geweest, waarna we wat dreigementen ontvingen. Zelf hebben we stad en land afgezocht, zonder resultaat.”

Geen aandacht

Blijkbaar is de man die haar bedreigde uit Genk. Vlak na de vermissing zou hij naar Hasselt zijn verhuisd. Het is mogelijk dat Riet met de man is meegegaan naar België en dat haar hier iets is overkomen. De man zelf zou inmiddels zijn overleden.

Op de vermoorde journalist Peter R. de Vries na, die in 1999 rond de dood van Nicky Verstappen in Brunssum in Limburg was en lucht kreeg van de verdwenen Geleense, besteedde niemand aandacht aan de verdwijning van Riet Smit-De Vries, geboren in Indonesië en na een verblijf in een jappenkamp op haar zevende naar Nederland gekomen.

Dood?

Corrie verwacht niet dat haar moeder nog leeft. “Ze zou nu 82 jaar zijn. Ik heb het wel lang gehoopt, zeker toen ik zelf kinderen kreeg. Als ze om het leven is gekomen door een misdrijf, hoop ik alleen maar dat ze niet te veel geleden heeft.”

Om meer duidelijkheid te krijgen, trok Corrie in 2019 aan de bel bij een vrouwelijke rechercheur van de afdeling cold cases/vermiste personen. “Voor mijn gevoel heeft zij meer gedaan dan alle anderen tot nu toe.”

Riet Smit-De Vries is na het overlijden van haar echtgenoot doodverklaard, omdat zij als enige erfgenaam de lopende zaken niet kon afwikkelen. “Dat was heel moeilijk, omdat je niet weet of ze wel dood is. Hopelijk komt daar ooit verandering in.”