Sportieve sof, financiële tik en lastige toekomst: teleurstellende prestatie in Billie Jean King Cup berokkent België veel schade

Omdat Wit-Rusland en Australië respectievelijk hun B- en hun C-team hadden afgevaardigd naar Praag, zal het allicht nog lang duren vooraleer België nog eens zo’n kans krijgt om diep door te dringen in de Billie Jean King Cup. Het missen van de aanvankelijke ambitie – een halve finale, die met Zwitserland als opponent zelfs nog niet het eindpunt had moeten zijn – leidde ook tot een financiële tik. Een plek bij de laatste vier betekende dat de vier Belgische speelsters 650.000 euro onder mekaar mochten verdelen, aangevuld met 360.000 euro voor de federatie. Het sportieve echec betekent evenwel dat die bedragen meer dan gehalveerd worden, tot respectievelijk 346.000 euro en 173.000 euro.

Het prijzengeld voor deze eindronde was in vergelijking met de 10,3 miljoen euro die Boedapest vorig jaar bood dan wel zowat gehalveerd, maar de 5,8 miljoen euro die klaar lag voor de twaalf deelnemende landen oogde nog steeds fraai. Als eindwinnaar ontvangt Rusland 1,6 miljoen, waarbij de vijf speelsters iets meer dan een miljoen onder elkaar mogen verdelen. De resterende 610.00 euro is bestemd voor de federatie, die het normaal gezien aan jeugdtennis moet besteden.

Sof

Behalve een sportieve sof en een financiële aderlating vreet de Praagse tegenvaller ook aan de toekomstperspectieven van het Belgische vrouwentennis. België staat nu 16de op de wereldranking, maar rateerde de punten die de top tien dichterbij hadden kunnen brengen. En omdat België geen reekshoofd was, moet het tricolore team op 15 en 16 april volgend jaar naar het sterke Wit-Rusland voor een kwalificiatieduel. Wie die ontmoeting wint, mag opnieuw naar de finale, de verliezer moet naar de play-offs. In Praag won België wel zijn interland tegen Wit-Rusland, maar dat team was zonder zijn twee supersterren Aryna Sabalenka en Victoria Azerenka afgereisd. Voor een thuiswedstrijd zal de druk op Sabalenka en/of Azarenka allicht een stuk hoger liggen om toch deel te nemen.

Sowieso is het de vraag wie na deze ontgoochelende week straks in de lente van 2022 het Belgische team zal stofferen. In april 2019 – dezelfde periode dus – had Elise Mertens al eens voorrang gegeven aan haar voorbereiding op Roland Garros. En Alison Van Uytvanck, de Belgische nummer 2, had in Praag voor de tweede keer op rij de uitnodiging van kapitein Johan Van Herck afgewezen.