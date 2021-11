Hasselt

Vandaag heeft de Hogeschool PXL de ‘Climate Action Project School of Excellence’-award gewonnen. Daarbij is de hogeschool één van de 250 scholen wereldwijd die deze prijs wint. De Hogeschool PXL uit Hasselt was ook de eerste Vlaamse hogeschool die het VN-duurzaamheidscertificaat in ontvangst mocht nemen. Hiermee draagt de PXL haar steentje bij om de opwarming van de aarde onder 2 graden te houden.