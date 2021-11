Op de Fabiolalaan heeft een bejaarde dame vrijdag een inbraak vastgesteld in haar woning. De dieven waren op zoek geweest naar geld en juwelen. Tijdens een buurtonderzoek stelde de politie vast dat er ook bij haar buurvrouw was ingebroken. Zij verblijft inmiddels in een woon-zorgcentrum. De politie voert verder onderzoek. siol