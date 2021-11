35 procent Belgen heeft moeite met gezondheidsinformatie juist te interpreteren

Voor 35 procent van de Belgen is het toegang krijgen tot, begrijpen van en beoordelen van informatie over hun gezondheid moeilijk tot zeer moeilijk, melden de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Het Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL) doet onderzoek naar de medische geletterdheid van bevolkingen en organisaties om beleidsmakers te ondersteunen bij hun beslissingen en ingrepen. De enquête werd tussen november 2019 en juni 2021 afgenomen bij volwassenen in zeventien landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland. In België werd de enquête online georganiseerd: 1.000 mensen namen deel.

In Slovenië en Oostenrijk gaven respectievelijk veertien procent en zestien procent van de deelnemers aan dat ze het moeilijk of zelfs zeer moeilijk vinden om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie, die informatie te begrijpen en op basis van die informatie keuzes te maken rond hun gezondheid. Op dat vlak scoren die landen het best. In België en Duitsland ligt die score op 35 procent, het hoogste percentage van de zeventien deelnemende landen. Belgen vinden het wel makkelijk om informatie over hun gezondheid terug te vinden: 48 procent van de deelnemende Belgen bestempelt het als makkelijk en achttien procent zelfs als zeer makkelijk.

Mensen met een lage sociaaleconomische status scoren 5,9 procent lager dan het Belgische gemiddelde. Ook mensen die zichzelf in een slechte gezondheid achten, scoren 8,7 procent lager wat hun gezondheidsvaardigheden betreft. In tegenstelling tot andere deelnemende landen, lijkt leeftijd in België geen grote rol te spelen.