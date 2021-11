Voor het eerst in 30 jaar weer staantribunes in de Premier League: vijf clubs krijgen toelating vanaf 1 januari

Naar aanleiding van het Hillsborough-drama in 1989 werden alle staanplaatsen bij clubs in de twee hoogste Engelse voetbalklassen verplicht vervangen door zitplaatsen. In het stadion van Sheffield Wednesday brak destijds paniek uit tijdens de halve finale van de FA Cup tussen Nottingham en Liverpool. Bij een stormloop in het vak van de Liverpoolfans vertrappelden mensen elkaar en kwamen 96 mensen om het leven.

© BELGAIMAGE

Er was destijds begrip om de staanplaatsen te verbieden, maar ondertussen bewijzen voetbalclubs overal ter wereld dat staantribunes de dag van vandaag perfect veilig kunnen zijn. “We pleiten al lang voor staantribunes in onze voetbalstadions”, klinkt het bij de Football Supporters’ Association. “Fans die rechtstaan bij wedstrijden zorgen voor meer sfeer. Dat kan perfect veilig gebeuren wanneer alles deftig georganiseerd is en de zones goed afgebakend zijn”, blijkt uit een onderzoek van de Sports Grounds Safety Authority (SGSA). “Dan zijn staanplaatsen niet minder veilig dan zitplaatsen.”

De Britse regering geeft de luide roep van de supporters nu eindelijk gehoor. “Het is het juiste moment om veilige staanplaatsen in de Premier League en Championship uit te testen”, zegt Nigel Huddleston, Brits Minister van Sport. “Fans verdienen meerdere manieren om een wedstrijd live te beleven en ik kijk ernaar uit om de evolutie van de testfase te zien.”