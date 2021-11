Maak kennis met de shatush, een subtiele kleurtechniek voor je lokken

Wie geregeld een afspraak maakt in het kapsalon voor highlights is wellicht vertrouwd met de term ‘balayage’. Maar kapseltechnieken en -termen evolueren, zo is een shatush een nieuwere interpretatie van zo’n balayage. Het verschil? De kleur wordt op je haren ‘geveegd’ met de vrije hand in plaats van ‘getrokken’, wat een subtiel eindresultaat garandeert.