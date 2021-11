Vader Bert, samen met de zonen Klaas en Giel Meewis staan klaar voor een nieuwe gastronomische uitdaging in het kasteel Edelhof in Munsterbilzen. — © JoGe

Oudsbergen/Munsterbilzen

Sterrenrestaurant De Slagmolen start in kasteel Edelhof in Munsterbilzen een tweede zaak. Zonen Giel en Klaas Meewis gaan in het het 19de-eeuwse monumentale kasteel een verfijnde bistro uitbouwen. De verbouwingen gaan weldra van start. De opening is voorzien in de zomer van 2023.