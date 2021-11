Sarah Jessica Parker (56) straalt au naturel op Vogue-cover: “Ik weet hoe ik eruitzie. Ik heb geen keuze”

De Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker, vooral bekend als Carrie Bradshaw uit Sex and the city, prijk met een natuurlijke look op de cover van modeblad Vogue. Die combineert ze op de voorpagina en binnenin met imposante outfits. In het bijhorende interview breekt ze een lans voor vrouwen die – net zoals zij – de kaap van vijftig voorbij zijn.

Sarah-Jessica Parker is helemaal terug, want in december gaat op HBO Max het vervolg op Sex and the city in première. In Just like that ... krijgen fans te zien hoe het vandaag gaat met Carrie Bradshaw en haar vriendinnen, inmiddels allemaal al een stuk in de vijftig.

In het bijhorende Vogue-decembernummer gaat het dan ook over deze veelbesproken comeback. Daarin vertelt de ster onder meer over de terugkeer naar het SATC-universum in het tijdperk van sociale media, haar rol als de beroemde columniste Carrie en het vieren van vrouwelijkheid op elke leeftijd.

Want volgens haar is een show rond vrouwen van vijftig een behoorlijk radicale stelling in het huidige tv-landschap. “Het voelt bijna alsof mensen niet willen dat we het helemaal goed hebben met wie we zijn en waar we staan”, zegt ze in het interview over vrouwen in haar leeftijdscategorie. “Of we nu kiezen om er natuurlijk en niet perfect uit te zien of als we iets doen om ons beter te voelen: het is alsof ze er bijna van genieten dat we gekwetst worden. Ik weet hoe ik eruitzie en ik heb geen keuze. Wat ga ik eraan doen? Stoppen met verouderen, verdwijnen?”, klinkt het als straf statement om veroudering gewoon te accepteren.

