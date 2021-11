Mercedes-teambaas uit felle kritiek op teamgenoot Hamilton: “Zoiets doe je niet, hij heeft Verstappen geholpen”

Na afloop van de GP van Mexico liet Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff zich kritisch uit over Valtteri Bottas en de manier waarop de Fin bij de start aan Max Verstappen ruimte gaf. Daardoor slaagde Verstappen erin om bij de start de leiding in de race te nemen en een vlotte overwinning te behalen.

Hamilton startte goed en reed rechts van Bottas op het lange rechte stuk richting de eerste bocht. Aanvankelijk leek Verstappen er daardoor niet in te slagen om beide Mercedes-rijders te passeren maar plots was er links van Bottas ruimte en daar profiteerde Verstappen van.

“Zoiets hoort niet te gebeuren,” vertelde Toto Wolff na afloop tegenover ‘Sky Sports F1’. ”We hadden twee wagens vooraan en Verstappen leek ruimte te krijgen om buitenom te passeren.”

Het ergste voor Bottas en Mercedes volgde nadien nog in de eerste bocht. De Fin werd immers aangetikt door Ricciardo waarna de Fin spinde en helemaal naar achteraan terugviel en buiten de punten zou finishen. Niet ideaal in de strijd om de wereldtitel bij de constructeurs waarin Red Bull tot op één punt van Mercedes naderde.

“De spin die daarop volgde en het verliezen van de punten met Valtteri zijn wagen, dit terwijl hij minstens derde of vierde had kunnen finishen, is zeer vervelend.”

“Je moet Red Bull echter feliciteren want ze hadden een ongelooflijke snelheid, ze waren van een ander niveau. Ik denk niet dat we de race hadden kunnen winnen, ook al hadden we in de eerste bocht nog aan de leiding gereden.”

“Uiteindelijk was het wat Lewis zijn kampioenschap betreft gewoon schade beperken. Wat het kampioenschap bij de constructeurs betreft was Valtteri zijn spin zeer pijnlijk voor ons.”

