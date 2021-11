Nicaraguaanse president Ortega herkozen met 75 procent van de stemmen

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega is zondag herkozen voor een vierde termijn van vijf jaar. Volgens de eerste resultaten, op basis van de helft van de stembureaus, haalde Ortega 75 procent van de stemmen. Dat is maandag bekendgemaakt.

Er was een opkomst van goed 65 procent. Al voor de stembusgang had de Amerikaanse president Joe Biden de verkiezingen in het Centraal-Amerikaanse land een schijnvertoning genoemd.

Een oppositiegezind waarnemersbureau, Urnas Abiertas, maakt gewag van een opkomst van minder dan 20 procent, op basis van de gegevens van 1.450 niet-toegelaten waarnemers die in 563 stembureaus aanwezig waren.