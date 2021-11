Goed nieuws voor Merlier en Philipsen? Zeven kansen voor sprinters in Giro 2022

LEES OOK. Ronde van Italië start in 2022 met drie ritten in Boedapest

In de Giro van 2022 zullen de sprinters zeven keer aan zet zijn. De eerste twee sprintetappes liggen in Hongarije: zowel de eerste als de derde etappe is spek voor de bek van sprinters. “Het is een Giro vol mogelijkheden voor de sprinters”, zei Elia Viviani, de 32-jarige Italiaanse sprinter van Cofidis. “De eerste etappe zal misschien wel voor sprinters zijn met goede klimmersbenen. Maar ik wil zelf proberen om opnieuw etappes te winnen.”

In de vorige Ronde van Italië won onze landgenoot Tim Merlier van Alpecin-Fenix de tweede etappe van Stupinigi naar Novara. In de zevende etappe werd Merlier nog derde, maar na de tiende dag moest hij opgeven. Het wordt uitkijken met wie Alpecin-Fenix volgend jaar naar de Giro trekt, want ook Jasper Philipsen is gebrand op sprintzeges in grote rondes.