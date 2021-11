OKay lanceert winkel die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open is

Supermarktketen Okay start vanaf dinsdag met een nieuw concept: bij ‘OKay Direct’-winkels kunnen klanten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht. Een eerste winkel volgens dat principe komt er in het centrum van Gent, andere grootsteden volgen eventueel na een testperiode.

“Met dit pilootproject komen we tegemoet aan de evoluerende noden van de klant, zoals het belang van autonomie en vrijheid én focus op productkwaliteit”, klinkt het in een persbericht. “OKay wil inspelen op deze evoluerende noden met een nieuwe 24/7 winkelformule waar selfservice centraal staat.”

De klant krijgt toegang tot de winkel door de QR-code van zijn of haar klantenkaart (of -app) te scannen. Met die code kan de klant ook de deuren van de (koel)kasten openen. Alle aankopen worden automatisch geregistreerd op basis van productdetectie in de rekken. Door de QR-code aan de kassa opnieuw in te scannen wordt de eindafrekening gemaakt, en kan de klant elektronisch betalen.

“Een grote meerwaarde voor de klanten is dat ze 24/7 boodschappen kunnen doen in hun buurt. Hiermee willen we vooral doelgroepen aanspreken die baat hebben bij een winkel met langere openingsuren. Ik denk daarbij aan studenten, mensen met onregelmatige of late werkuren zoals medewerkers in de zorg, hulpdiensten, enzovoort”, zegt Gert Somers, verantwoordelijke voor de stadsformules bij OKay.

De groep zal het concept naar eigen zeggen “uitgebreid testen vooraleer het op grotere schaal uit te rollen naar andere grootsteden”.

