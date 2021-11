Deze week al beslissing? Boosterprik na AstraZeneca- of Johnson&Johnson-vaccin op tafel

De Hoge Gezondheidsraad zit dinsdagochtend samen over een advies omtrent de boosterprik voor wie ingeënt is met de coronavaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson. Dat bevestigt de Hoge Gezondheidsraad maandagochtend. Het advies komt woensdag aan bod in de vergadering van de ministers van Volksgezondheid van ons land.

Uit een studie, gepubliceerd in het vakblad Science, blijkt dat het coronavaccin van Johnson & Johnson zes maanden na de eerste (en voorlopig enige) prik nog maar voor 13,1 procent beschermt tegen een besmetting met het coronavirus. De onderzoekers baseren zich op Amerikaanse gegevens: het coronavaccin van AstraZeneca komt dus niet aan bod in de studie. Sinds september biedt Duitsland risicogroepen en mensen die één prik van het Janssen-vaccin of twee prikken van het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen, een boosterprik van Pfizer/BioNTech of Moderna aan.

Of de Hoge Gezondheidsraad het nodig acht dat de mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca of Johnson & Johnson ook in ons land een boosterprik krijgen, wordt dinsdagochtend afgeklopt. De Hoge Gezondheidsraad zal zijn advies in de loop van de dag toelichten aan de Taskforce Vaccinatie. De ministers van Volksgezondheid van ons land zullen het advies op hun beurt woensdag bespreken.