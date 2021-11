Commotie bij Amerikaanse conservatieven nadat Big Bird van Sesamstraat zich laat vaccineren

In de Verenigde Staten is in het conservatieve kamp commotie ontstaan over de coronavaccinatie van Big Bird van ‘Sesame Street’. Conservatieven beschuldigen de grote gele vogel ervan een propagandamachine te zijn voor de overheid.

“Ik kreeg het coronavaccin vandaag! Mijn vleugel doet een beetje pijn, maar dit geeft mijn lichaam extra bescherming waardoor ikzelf en anderen gezond blijven”, tweette Big Bird, de Amerikaanse tegenhanger van Pino van het Nederlandse Sesamstraat. De vogel is zes jaar oud, en komt in de VS dus sinds kort in aanmerking om zich te laten vaccineren, nu de vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen daar van start is gegaan.

Conservatieve politici en commentatoren konden niet lachen met de tweet. “Overheidspropaganda... voor jouw vijfjarige”, tweette de Republikeinse senator Ted Cruz. Lisa Boothe, een commentator van Fox News, verklaarde naar aanleiding van de tweet foutief dat kinderen geen risico’s lopen door het coronavirus. Presentator Steve Cortes van Newsmax beschuldigde Sesame Street eveneens van gevaarlijke propaganda.

Het is nochtans niet de eerste keer dat Big Bird kinderen aanmaant om zich te laten vaccineren. Naar aanleiding van de commotie duiken op het internet beelden op van 1972, toen de vogel kinderen ook al opriep om niet langer te wachten en zich te laten vaccineren (“Don’t wait, vaccinate”). En in zijn tweet van zaterdag schreef Big Bird dat hij al “vaccins krijgt sinds hij een kleine vogel was”.

De tweet van Big Bird kwam er na een informatiemoment van Sesame Street en CNN voor families die vragen hebben over de vaccinatie bij kinderen. Ook Elmo liet weten zich snel te laten vaccineren.