Pijnlijke blunder op Twitter: accounts van Mignolet en Theate verwisseld door Social Media Manager

Missen is menselijk, maar het kan soms hilarische situaties opleveren. De verantwoordelijke voor de sociale media accounts van onder meer Arthur Theate en Simon Mignolet had zondag niet zijn beste dag. Hij plaatste met het account van Theate een tweet die voor Mignolet bedoeld was.

Zondagavond stuurde Arthur Theate een opvallende tweet de wereld in. “Slechte dag. Ik voel me verantwoordelijk en liet het team in de steek vandaag. Na de nationale break staan we er terug”, stond te lezen in de tweet. Gevolgd door de typisch Brugse hashtag ‘#BluvnGoan’ en een foto van Mignolet. Dat klopte natuurlijk niet, want Theate had met Bologna 1-2 gewonnen op het veld van Sampdoria.

De tweet was bedoeld voor het account van Simon Mignolet, de doelman van Club Brugge die zondag tegen Standard twee keer in de fout ging. De verklaring is simpel: Theate en Mignolet laten hun sociale media allebei beheren door SportPlus Media. De Social Media Manager had per vergissing het verkeerde account geselecteerd om de tweet te plaatsen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het kan de beste overkomen, want ook de Social Media Manager van Bruno Fernandes (Manchester United) maakte het afgelopen weekend mee. Plots verscheen er een foto van Arsenal-spelers op zijn Twitteraccount. “Good vibes”, klonk het.