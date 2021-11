COLUMN Jo Lambrechts: Daaleindekapel H. Aldegondis

Wanneer je langs de Daaleindestraat richting Diepenbeek rijdt, passeer je pop-upcafé Bij Morrei. In 1938 startte familie Morhay met dit gezellige dorpscafé langs het Aldegondiskapelletje. In de jaren zestig, tijdens de jaarlijkse kruisprocessie in mei, moesten we daar van onze ouders naar de openluchtmis. Nadien ging pa dan bij Morrei een Morelle biertje drinken en wij mochten spelend naar huis. In die jaren hadden we geen enkele interesse in dit cultureel erfgoed. Het was een kapel zoals een ander. Voor mij waren de Mariabeelden de mooie dorpsmeisjes die er ook rondliepen.

Onlangs ontdekte ik bij een bezoek aan café Morrei dat boven de inkomdeur van deze kapel een groot wit paneel hing met volgend opschrift: “H. Aldegondis, patrones tegen kanker, bid voor ons”. Als lotgenoot gaf het me de indruk dat Onze-Lieve-Heer mij geroepen had om bekeerd te worden. Na wat opzoekingen in het naslagwerk van Jean Roebben, Luc Machiels, het Gielenbord en internet, las ik dat destijds aan de overzijde van de straat, achter veearts Ernes in het bedbornveld, ooit een kapel stond. Deze kapel werd tijdens de Franse Revolutie vernield en vervangen door de huidige. Deze kapel uit 1814 is een houten constructie met lemen muren op een bakstenen onderbouw met een zadeldak waarop een groot kruis staat. In 1928 werden het dak en de gevel hersteld. In de grote eiken voordeur zien we door het traliewerk een oud houten altaar. Daarboven tegen de muur hangt een op hout geschilderd tafereel van ‘Maria die aan de voeten van Jezus kruis ligt’. Daarvoor prijkt het gehavend Aldegondisbeeldje omringd door verschillende andere beelden. Ik las dat er zelfs enkele beelden uit 1768 in 1980 werden ontvreemd.

De buitenkant van de kapel is goed onderhouden door de gemeente en het onderhoud van het interieur gebeurde destijds door de eigenaar van het café Tony Meynen-Morhay. Nadien heeft Tony dit overgedragen aan overbuur Jos Janssens. Bij de verkoop van azalea’s ten voordele van Kom Op Tegen Kanker heeft Jos mij toegang verleend tot deze mooie kapel. Ik was er getuige van dat dit kapelletje bijzonder goed onderhouden wordt en werd er zelfs emotioneel van, alsof Aldegondis in levenden lijve voor me stond. We hebben de plantjes dan een mooi plaatsje gegeven, samen met de kaarsen. Marleen Oris wist me zelfs te vertellen dat de Heilige Aldegonda van Maubeuge uit 630 door de bisschop van Maastricht, de H. Amandus, stichter van de kloostergemeenschap in Wintershoven, haar op missie stuurde naar Wintershoven. Aldegondis stierf aan een slepende ziekte ‘kanker’.

Als afsluiter gingen we Bij Morrei iets drinken. Een Morelle of een tripel van Aldegondis stond niet op hun bijbelkaart. We moesten dan kiezen tussen een Sint-Bernardus, Bacchus, Duvel, Delirium of Mort Subite. We hebben dan maar voor een Cristal-helder bier gekozen.