Riemst herdenkt gesneuvelden van beide wereldoorlogen

Riemst

Op 1 en 2 november herdenken we onze dierbare overledenen en op 11 november de gesneuvelden van de wereldoorlogen. Aangezien er niet meer elk weekend een eucharistieviering is in de Riemstse kerkdorpen, wordt er ieder weekend in november in een andere deelgemeente van Riemst hulde gebracht aan de gesneuvelden van de wereldoorlogen.