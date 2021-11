Donald Trump trapt in podcast na richting Alec Baldwin

Kort na het dodelijke incident deed oudste zoon Donald Trump Jr. al veel stof opwaaien met een T-shirt met het weinig tactvolle opschrift “Wapens doden geen mensen, Alec Baldwin doodt mensen”. In een podcast gooit nu ook zijn vader olie op het vuur. Zo vindt de ex-president het onbegrijpelijk dat Baldwin zijn wapen op iemand van de filmcrew richtte. “Hij nam het wapen aan, richtte het op een cameravrouw, haalde de trekker over, en nu is ze dood. Dat is raar en onbegrijpelijk. En ook al ging het al mis bij de voorbereidingen, en zijn er mensen verantwoordelijk voor de wapens en de uitrusting, het blijft een ontzettend vreemd verhaal. Hoe kun je in godsnaam een wapen richten op iemand die niet eens meespeelt in een film?” Voor alle duidelijkheid: Baldwin richtte het geweer in de richting van de camera omdat dat zo in het script stond.

Het hoeft niet te verbazen dat Trump natrapt in de richting van Baldwin, die de ex-president jarenlang imiteerde voor het comedy-programma ‘Saturday Night Live’. Een imitatie waar Trump blijkbaar niet om kon lachen. “Hij deed een slechte poging mij te imiteren”, klonk het in de podcast. “Darrell Hammond was wel geweldig, hij is ontzettend getalenteerd. Maar Alec Baldwin was verschrikkelijk. Als hij wel goed was geweest, had ik het ook gezegd. Maar hij was vreselijk. Ik ken hem verder niet, maar ik heb hem wel jaren gevolgd op tv. Hij is koekoek, er is iets mis met hem. Hij belandt in vechtpartijen met verslaggevers... Kijk, ik houd ook niet van verslaggevers, maar je gaat er niet mee op de vuist. Hij is gestoord.”