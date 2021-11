Bouchez wil nieuwe kerncentrales bouwen: “Wie die deur sluit, begrijpt klimaatsituatie niet”

De federale regering moet tegen eind november beslissen over het lot van de nog in bedrijf zijnde kernreactoren in ons land, en dus acht Georges-Louis Bouchez de tijd rijp om nog eens te pleiten voor een annulatie van de kernuitstap, die nu gepland staat voor 2025. De MR-voorzitter wil in eerste instantie dat de kerncentrales van Doel en Tihange tien jaar langer open blijven. Hij gaat zelfs verder, en is voorstander van de bouw van nieuwe kerncentrales.

“Wie de mogelijkheid van kernenergie uitsluit, begrijpt de klimaatsituatie niet”, klinkt het in een interview met Le Soir. “Denken dat we over tien jaar een magische oplossing zullen hebben om honderd procent hernieuwbare energie te produceren, is vandaag de dag wetenschappelijk niet geloofwaardig”, aldus Bouchez. “Ik zeg niet dat kernenergie geweldig is. Het is een slechte oplossing. Maar meer CO² uitstoten met gascentrales (federaal klimaatminister Tinne Van der Straeten vergunde net de bouw van twee nieuwe gascentrales, red.) is een hele slechte oplossing. Als je de CO² -uitstoot snel wil verminderen, heb je maar één oplossing: het uitbreiden van kernenergie.”

En dus wil Bouchez zelfs de bouw van nieuwe kerncentrales overwegen. “Ik zeg dat je het niet kunt uitsluiten. De VS doen het. De Fransen doen het. De Engelsen doen het. De Chinezen doen het. Vandaag zijn het alleen de Duitsers die de kant van een volledige kernuitstap uitgaan. En als je kijkt naar de kaart van de CO2 -uitstoot bij elektriciteitsopwekking, dan is Duitsland knalrood. Je kunt de Duitsers op veel manieren volgen, maar stoppen met kernenergie was niet hun meest geïnspireerde beslissing.”

Desnoods wisselmeerderheid

Bouchez gaat met zijn pleidooi wel regelrecht in tegen het regeerakkoord, waar ook de MR-voorzitter zijn handtekening onder heeft gezet. “Als je wil regeren, moet je ook rekening houden met je partners. De kernuitstap in 2025 was destijds een evenwichtspunt op federaal niveau”, klinkt het als verklaring.

Maar om deze “fout van zijn land” recht te zetten en de wet over de kernuitstap te herroepen, overweegt Bouchez zelfs om een wisselmeerderheid in het parlement te zoeken. “Als ik mijn verstand gebruik, moet ik een meerderheid bijeenbrengen – desnoods een alternatieve – om deze wet te veranderen.” Al erkent Bouchez wel dat hij dan partijen op andere gedachten zal moeten brengen, want met de partijen die nu tegen de kernuitstap zijn, komt hij niet aan een meerderheid. “Ik heb het uitgerekend: er is N-VA, CDH, Défi en wij. Dat is niet voldoende”, aldus Bouchez.