Kom op tegen Kanker en Eén bieden mensen met kanker “lichtpuntje” met lampionnen

“‘Kanker is donker. En daarom willen we kankerpatiënten en hun naasten lichtpuntjes bieden. Om hen te steunen en te tonen dat ze er niet alleen voor staan”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, in een persbericht.

Lotte Vermeir, netmanager van Eén, zegt dat het belangrijk blijft om aandacht te schenken aan wie met kanker te maken krijgt. “Daarom zetten we samen met Kom op tegen Kanker onze schouders onder deze Lichtpuntjes-actie”, zegt ze. “Daarnaast delen verschillende mensen in zowel ‘Iedereen beroemd’ als in het slotmoment ‘Lichtpuntjes tegen kanker’ hun eigen verhalen over de ziekte, en tonen ze zo uit eerste hand nogmaals het belang van acties zoals deze.”

Vanaf dinsdag 9 november brengt “Iedereen beroemd” voor het tweede jaar de rubriek “Lichtpuntjes”. Daarin vertellen mensen die in aanraking kwamen met kanker, over wie hun eigen lichtpuntje is of was om hen door de moeilijkere periode te halen. Ook in andere bestaande rubrieken besteedt het programma aandacht aan de actie en de ziekte.

Met de hand

Deelnemen aan de actie kan door tot en met 27 november een lampion te kopen en op te dragen aan iemand die gemist wordt of steun kan gebruiken. Dat kan via de website lichtpuntjestegenkanker.be. Vrijwilligers schrijven elke naam met de hand op de lampion. Op 27 november worden alle lampionnen samengebracht op één locatie en live aangestoken tijdens het slotmoment op Eén.

Mensen bepalen zelf hoeveel ze betalen voor een lampion, met een minimum van 25 euro. “Met de netto-opbrengst van de actie kan Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning bieden in de vorm van een luisterend oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact, informatie, praktische hulp of financiële steun”, zegt Kom op tegen Kanker. “Deze steun is nog steeds broodnodig, want alhoewel twee op de drie mensen met kanker genezen, haalt een derde het helaas niet.”

In Vlaanderen leven momenteel ongeveer 222.500 mensen met kanker of de gevolgen ervan.