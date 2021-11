Golden State Warriors verstevigen leidersplaats NBA, kampioen Milwaukee gaat opnieuw de boot in

Golden State Warriors - Houston Rockets 120-107

Golden State blijft het uitstekend doen in de NBA. De Warriors wonnen zondag met 120-107 van de Houston Rockets, hun achtste zege van het seizoen, en verstevigen zo hun leidersplaats in de Western Conference. Jordan Poole was de topscorer met 25 punten, vedette Stephen Curry noteerde 20 punten.

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 103-116

Kevin Durant was op dreef bij de Brooklyn Nets, die met 116-103 wonnen van de Toronto Raptors. De sterspeler produceerde 31 punten, 7 rebounds en 7 assists. Het was de tiende wedstrijd op rij dat Durant meer dan 20 punten scoorde. James Harden had ook een grote bijdrage aan de overwinning met 28 punten, 10 rebounds en 8 assists. Voor de Nets was het de vijfde zege op een rij. Ze komen op de derde plaats in het oosten.

De partij in Toronto had een speciale betekenis voor Durant. Op het Canadese parket scheurde hij in juni 2019 tijdens de finalewedstrijden met Golden State zijn achillespees. In december 2020 kon hij pas zijn comeback maken en dit was zijn eerste wedstrijd opnieuw in Toronto.

Washington Wizards - Wilwaukee Bucks 101-94

Regerend kampioen Milwaukee ging met 101-94 onderuit bij de Washington Wizards. Bradley Beal was de uitblinker bij de Wizards met 30 punten. Giannis Antetokounmpo deed zijn best voor de Bucks met 29 punten en liefst 18 rebounds, maar de Griek kon de nederlaag van zijn ploeg niet afwenden. Milwaukee miste Khris Middleton met een coronabesmetting.

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109-126

Cleveland blijft op dreef. De Cavaliers boekten een knappe 109-126 zege bij de New York Knicks. Ricky Rubio blonk uit met 37 punten en 10 assists. Ook rookie Evan Mobley, die deze zomer als derde werd gekozen bij de draft, deed het uitstekend met 26 punten en 9 rebounds.

