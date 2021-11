Zes tips van slaapexperten om van apart slapen een succes te maken: “Slaap mag prioriteit zijn in een relatie”

Het zat dat je partner altijd snurkt? Te warm tussen die flanellen lakens waaronder je partner als een roosje slaapt? Geen zin om elke nacht je huilende peuter te gaan troosten in de kinderkamer? Je ziet je partner wel nog graag, maar kan samen in één bed de slaap niet vatten? Zes tips van slaapexperten voor een beter nachtrust én een goede relatie.

1. Wees creatief en speels

Relatietherapeut Sarah Hertens: “Elk koppel - of het nu kleine kinderen heeft of in een lange relatie zit - moet consequent en bewust bezig zijn met: hoe houden we het fijn, aangenaam en spannend? Als je niet samen slaapt, zoek dan zeker andere momenten van afstemming, verbinding en intimiteit. En wees daarbij gerust creatief en speels! Begin de avond bijvoorbeeld samen in bed om wat te babbelen of te vrijen en verhuis daarna naar je eigen bed. Of stuur eens een berichtje naar je partner dat je zin hebt in hem: hij zal snel in jouw kamer staan! Seks kan trouwens ook op veel meer plekken dan enkel in een bed. Het gaat om goede afspraken maken.”

2. Forceer jezelf niet

Sarah Hertens: “Slaap mag een prioriteit zijn in je relatie. Ga jezelf dus niet forceren en durf dit bespreekbaar maken. Zeg iets als: Het is niet dat ik niet dicht bij jou wil zijn, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we allebei niet zo afgemat zijn?”

3. Het is ‘maar’ slaap?

Sarah Hertens: “Het is maar slapen, maak er dus niet meer van dan het is. Er kan nog heel veel wel als je niet samen slaapt. Er is ook een groot verschil tussen: ik heb geen zin meer om naast hem of haar te liggen, of: we zoeken de beste oplossing voor ons beider nachtrust.”

LEES OOK:

4. Maak van de tweede slaakplek geen strafkampje

Annelies Smolders, bedenker van de slaaptraining Start to Sleep: “Maak van de extra slaapkamer geen strafkampje. Respecteer de slaap van beide partners: regel voor allebei een mooie, knusse slaapplek, met een goede bed, in de best mogelijke omstandigheden.”

5. Ook oordopjes en een oogmasker kunnen al soelaas brengen

Annelies Smolders: “Niet iedereen heeft een extra kamer of wil apart slapen. Maak dan de slaapomstandigheden voor allebei zo optimaal mogelijk: neem elk een eigen matras, twee dekens, op maat gemaakte oordopjes, een oogmasker ...”

6. Wacht op de klop van de hamer

Annelies Smolders: “Bouw de slaapdruk op zodat de klop van de hamer zo groot is dat je als een blok in slaap valt. Dat betekent dat je pas gaat slapen wanneer je écht slaperig bent: het kan zijn dat je dan later moet gaan slapen, ook al krijg je minder slaapuren. Doe ook geen dutjes overdag.”