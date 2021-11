Groen wil grondige hervorming milieubeleid: “Bewijslast moet voor de industrie zijn”

Groen vraagt een grondige hervorming van het milieubeleid zodat grote schandalen zoals de PFOS-vervuiling niet meer gebeuren. “Het systeem is verziekt en moet hervormd worden, zodat iedereen een gezondere leefomgeving krijgt”, zegt parlementslid Mieke Schauvliege in de aanloop naar de PFOS-commissie maandag.

Een belangrijk speerpunt is voor Groen het omdraaien van de bewijslast voor de industrie. Vandaag zijn het inspecteurs die moeten onderzoeken of een bedrijf de gezondheid van omwonenden schaadt. “De bewijslast moet voor de industrie zijn, zoals dat ook bij farmaceutische bedrijven gebeurt”, aldus Schauvliege. “Nu horen we van bedrijven als 3M te vaak hetzelfde riedeltje: zij doen niets verkeerd, want er is geen norm. Op die manier kunnen inspecteurs pas aan de slag als er verontreiniging is en als het voor de gezondheid van omwonenden te laat is.”

Ook is het niet meer van deze tijd dat een schepencollege, deputatie of minister een vergunning moet verlenen, wat de deur open zet voor politieke spelletjes. Schauvliege pleit ervoor om omgevingsvergunningen te laten toekennen door de milieuadministratie. Wie in beroep wil gaan tegen een beslissing, moet wel nog steeds bij de politiek terechtkunnen.

Ook wil Groen dat er een einde komt aan de besparingen op de milieuadministratie. “De afgelopen jaren is één vijfde van het personeel afgevloeid. Dat heeft onmiskenbaar een impact op de kwaliteit van het beleid”, aldus Schauvliege. “Op dit moment heeft het departement Omgeving bijvoorbeeld zo weinig middelen dat er bespaard wordt op het verlenen van adviezen aan de overheid. Dat is geen gezonde situatie. Zo is 20 procent van de meest vervuilende bedrijven nog nooit gecontroleerd door de inspectie.”

Groen pleit, om de informatiedoorstroom te verbeteren, ook voor een milieudatabank waar alle betrokken partijen de nodige gegevens kunnen raadplegen, ook burgers, die een beter zicht moeten krijgen op wat er in hun omgeving gebeurt. Daarnaast wil de partij dat vergunningen enkel nog verleend kunnen worden op basis van een omgevingsscan, waarbij een impactanalyse gebeurt op niveau van de omgeving en niet op niveau van het bedrijf.

Tot slot wil Groen komaf maken met de eeuwigdurende vergunningen. “Als er nieuwe informatie is, moet de vergunning onmiddellijk aangepast kunnen worden”, besluit Schauvliege.