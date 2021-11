Kop-staartaanrijding met zeven wagens op E313, uur aanschuiven richting Antwerpen

Op de E313 ter hoogte van Ranst heeft zich even na 6 uur maandagochtend een kop-staartaanrijding voorgedaan waarbij zeven voertuigen betrokken waren. Er vielen geen gewonden, maar het ongeval veroorzaakt wel verkeershinder. Dat meldt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de plaats van het ongeval zijn momenteel slechts één rijstrook en de busstrook vrij. Vanuit Limburg is het omstreeks 7 uur al een uur file, op de E34 vanuit Turnhout moet je een halfuur extra reistijd rekenen. Het verkeer van Hasselt richting Gent en Antwerpen rijdt best via Brussel.