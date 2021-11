Vlaams budget voor sociale woningen wordt amper gebruikt

Slechts een kwart van het geld dat de Vlaamse regering klaar heeft voor de bouw en renovatie van sociale woningen is dit jaar al effectief gebruikt. Dat schrijft De Morgen maandag. Ingewikkelde procedures en een lastige fusie op het terrein zijn de voornaamste boosdoeners.

Van de 1,1 miljard euro die de Vlaamse regering dit jaar beschikbaar stelt voor leningen voor de bouw en renovatie van sociale woningen werd tot september respectievelijk 194 miljoen euro (bouw) en 257 miljoen euro (renovatie) toegekend. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Maxim Veys (Vooruit) opvroeg. “Met andere woorden: minister Diependaele bestuurt slecht”, zegt hij. “Hij krijgt het geld niet omgezet in woningen.”

De voorbije jaren waren er op het einde van het jaar ook telkens overschotten. Het restbedrag gaat telkens mee naar het volgende begrotingsjaar. Intussen is het budget voor de bouw en renovatie van sociale woningen opgelopen tot 1,77 miljard euro. “In september was op die manier slechts 25 procent van de middelen toegewezen”, zegt Veys. Voor de laatste drie maanden blijft dus nog 1,3 miljard euro over.

De achterstand van de uitgaven is nu groter vergeleken met de vorige jaren in september.

Fusie

Aan de grondslag ligt een grote fusie-operatie op het terrein. Vanaf januari 2023 slaan de sociale huisvestingsmaatschappijen verplicht de handen in elkaar met de sociale verhuurkantoren. Dat brengt heel wat onzekerheid mee. Daarnaast zijn de complexe procedures minstens even belangrijk. Voor een nieuw project moet een gemeente op zoek naar de juiste grond, en dan moeten nog alle vergunningen worden aangevraagd.

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) erkent dat de kredieten sneller kunnen worden opgenomen. Hij wijst als oorzaak naar de coronacrisis, maar ook naar de fusie. “Deze hervorming is evenwel broodnodig.” De minister richtte recent een taskforce op om te onderzoeken wat de oorzaak is voor de vertraging.