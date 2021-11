Zoals in tal van andere grote steden wereldwijd - o.a. Glasgow, Sydney, Kaapstad, Seoel en Amsterdam - kwamen zaterdag ook in Brussel actievoerders samen om de deelnemers aan de cruciale klimaattop in Glasgow duidelijk te maken dat het tijd is voor actie. Afwachten of de Belgische politici de strijdbijl begraven. BELGA