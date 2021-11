VTBkultuur eert Zutendaalse kunstenaar met expositie

Tanya is een veelzijdige kunstenares. Olieverf, acrylaat of waterverf zijn haar niet vreemd, net zozeer als ze kan schitteren met het potlood, houtskool of pen. Naast natuurbeelden doet ze ook aan portretschilderen. Tanya ontwikkelde een eigen contrasterende stijl, vaak choquerend, met speciale lichtinval, maar telkens met een boodschap van hoop. Ze heeft ook een eigen tattoostudio. Zo kon Zutendaal weer eens even genieten van kunst van eigen bodem dankzij VTBkultuur.