AC Milan, met invaller Alexis Saelemaekers, laat leidersplaats in Serie A liggen in Milanese derby

AC Milan en Internazionale hebben 1-1 gelijk gespeeld in de Milanese derby. De blauwen uit Milaan kwamen op voorsprong na een penalty van Hakan Calhanoglu, vorig seizoen nog bij de rossoneri. Stefan de Vrij scoorde echter in eigen goal, waarna de wedstrijd geen goals meer kende.

AC Milan speelde als de thuisploeg in het San Siro, waar Alexis Saelemaekers op de bank zat. De rechterflankspeler kwam op het uur in het veld voor de Spaanse spelmaker Brahim Diaz, maar kon de wedstrijd niet mee beslissen. De tegenstanders hadden op het halfuur een kans om op voorsprong te komen, maar Lautaro Martinez miste de penalty. In de slotminuten trapte het Anderlecht-product nog tevergeefs op de paal.

Milan laat een unieke kans liggen om leider te worden in de Serie A, omdat Napoli eerder op de dag gelijk speelde tegen Hellas Verona (1-1). Daardoor is Napoli gedeeld leider met Milan, dat een minder doelsaldo heeft dan de Napolitanen. Internazionale staat derde in de Serie A, maar wel al op zeven punten van de leiders. Het sukkelende Juventus staat pas achtste op intussen veertien punten van Milan en Napoli.