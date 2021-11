Sint-Hubertusfeesten in Offelken

Elk jaar vinden de Sint-Hubertusfeesten plaats in het gehucht Offelken. Hubertus werd geboren omstreeks 655 en was de oudste zoon van hertog Bertrand van Toulouse en hofmeier van Theodorik II van Bourgondië. Hij zette zich in voor de verkondiging van het christendom in het zuidelijke deel van het latere Brabant en de Ardennen.

Hubertus werd in opvolging van Lambertus bisschop van Tongeren en later van Maastricht. Op Goede Vrijdag van het jaar 678 ging hij als jager, in dienst van de hofmeier Pepijn van Herstal, op jacht en achtervolgde hij een hert. Hij zag toen tussen het gewei van het hert een schitterend kruis. Een stem vroeg hem daarbij in dienst te treden van Lambertus. Zo werd Hubertus de patroonheilige van de jagers en wordt hij aanbeden tegen de hondsdolheid.

Op woensdag 3 november begon het Octaaf (8 dagen) van Sint-Hubertus in de Sint-Hubertuskapel in het gehucht Offelken, achter de paardenrenbaan de Hippodroom. Op zondag 7 november werd er in de ochtend stevig ontbeten met spek en eieren. Daarna vertrok de optocht met het beeld van Sint-Hubertus rond de wijk Offelken. Om 10.30 uur ging ere-deken Rik Palmans voor in een eucharistieviering, opgeluisterd door de jachthoornblazers van Wiemesmeer. De hoorns galmden mooi over de renbaan. Tussendoor klonk er wat geblaf van honden. De Ridders van Morepoit tot Bukeberg waren ook aanwezig. Na de viering zegende de ere-deken de aanwezige honden en paarden. Iedereen die dat wou, kreeg ook een stukje gezegend brood. Dat werd door corona uitgedeeld met handschoenen. Het schepencollege van Tongerne was vertegenwoordigd door An Christiaens.

De voormiddag werd afgerond met een gezellig drankje onder de tribune. Het Octaaf eindigt op donderdag 11 november om 15 uur met een gebedsdienst in de kapel. Het is mooi dat deze traditie in ere wordt gehouden in Tongeren.