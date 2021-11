Festival Astroworld kent loodzware eindbalans: jongste dodelijke slachtoffer is amper 14 jaar oud

Op amateurfilmpjes is te zien hoe een ambulance amper door de mensenmassa geraakt — © TWITTER @ONACASELLA via REUTERS

Een muziekfestival in Texas is vrijdagavond uitgedraaid in een waar drama. Acht doden - waaronder twee minderjarigen - en meer dan driehonderd gewonden vielen te betreuren tijdens het concert van rapper en organisator Travis Scott. De zanger zegt kapot te zijn van de gebeurtenissen, maar aanwezige fans verwijten hem net dat hij het optreden niet tijdig zou stilgelegd hebben. Het politieonderzoek moet duidelijkheid brengen.