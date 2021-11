“Ik heb mijn dode dochtertje in vijver gedumpt”: moeder (17) stapte twee weken geleden al ziekenhuis binnen

Een wandelaarster vond zaterdagnamiddag in een natuurdomein in Willebroek een babylichaampje, drijvend op het water. Er was eerder al vergeefs naar het lichaampje van het meisje gezocht, nadat haar minderjarige moeder de feiten dertien dagen geleden had opgebiecht in een ziekenhuis. De jeugdrechter moet nu oordelen over het lot van de ouders.