Schurende en knisperende geluiden, vibraties in het hoofd, concentratieproblemen, misselijkheid. Er is lange tijd een beetje lacherig gedaan over het zogenoemde Havana-syndroom, waar medewerkers van meerdere Amerikaanse ambassades last van hadden. Maar nu komt er een officieel onderzoek. Omdat men gelooft in sabotage uit China of Rusland.