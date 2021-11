Max Verstappen weer stapje dichter bij eerste wereldtitel na makkelijke zege in Grote Prijs van Mexico

Wat voorafging...

De Grote Prijs van Mexico was alweer de achttiende race van dit lange Formule 1-seizoen. De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton - na deze race zijn er nog maar vier Grote Prijzen - was uiteraard een hoofdonderwerp in Mexico-Stad, maar vrijwel alle ogen op de Autodromo Hermanos Rodriguez waren gericht op één man: Sergio Pérez.

De Grote Prijs van Mexico staat pas sinds 2015 terug op de kalender, en Pérez kon nog nooit in een echt competitieve wagen deelnemen aan de race. Een zege of podium was dus, behoudens een wonder, altijd uitgesloten. Niets daarvan in 2021: Checo trad deze keer aan in een Red Bull, een wagen die in de vorige drie edities van deze race heel goed uit de verf kwam. Verstappen won de Grote Prijs immers al met Red Bull in 2017 en 2018.

De verbazing was dus groot toen op zaterdag een ander team de voorste startrij opeiste. Het was zowaar Valtteri Bottas die in de kwalificatie de snelste tijd klokte, voor Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Verstappen en Pérez moesten vrede nemen met ‘slechts’ plekken drie en vier.

Hoe verliep de start?

Verstappen en Pérez maakten hun mindere kwalificatie al meteen goed. De beide Mercedes kwamen goed weg, maar Verstappen en Pérez zaten hen op de staart in de heel lange aanloop richting bocht één. Verstappen zat aan de buitenkant, remde later dan zowel Bottas als Hamilton, en haalde zo de beide Mercedes tegelijk in.

Daarna brak de hel los in de eerste bocht. Daniel Ricciardo (McLaren) tikte net het achterwiel van Bottas aan, waarna de Fin in de rondte ging. In het achterveld liep het ook verkeerd: Esteban Ocon (Alpine) kwam in een sandwich terecht tussen Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Mick Schumacher (Haas). Tsunoda en Schumacher moesten door de opgelopen schade meteen de strijd staken, waarna de safety car de baan opkwam.

Hoe kwam de zege tot stand?

Toen de safety car na enkele rondjes weer het circuit verliet, kon de race echt losbarsten. En al snel werd duidelijk dat Max Verstappen vandaag een maatje te groot was voor iedereen. De WK-leider liet eerste achtervolger Hamilton meteen ter plekke. Enkel een fout van Verstappen zelf of mechanische pech konden hem van winst houden. Gelukkig voor Verstappen liep het zo’n vaart niet: hij kon zonder al te grote problemen zijn negende zege van het jaar boeken.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

In 2021 zijn de Formule 1-fans al flink verwend. De Grote Prijs van Mexico was zeker niet één van de spannendste of meest spektakelrijke wedstrijden van dit seizoen, maar er waren wel enkele gevechten die de kijker konden boeien. Vooral het belangrijke gevecht om plek twee tussen Hamilton en Pérez mocht er zijn, niet in het minst door de fanatieke Mexicanen die hun held luidkeels aanmoedigden.

Pérez kon in de eerste helft van de race goed aanhaken bij Hamilton, maar een aanvalspoging zat er nooit in. Toen Hamilton in ronde 29 van 71 zijn enige pitstop maakte, bleef Pérez doorrijden. Uiteindelijk kwam hij pas 11 ronden later zijn eigen pitstop maken, waardoor de thuisrijder de laatste 31 ronden met veel versere banden kon afwerken dan Hamilton. Pérez dichtte langzaam maar zeker het gat en zat in de laatste 10 rondes onder de achtervleugel van Hamilton. Een inhaalbeweging leek even in de maak, maar uiteindelijk slaagde Hamilton erin om de Red Bull achter zich te houden.

Achter de drie toppers was Pierre Gasly de grote uitblinker. De Fransman van AlphaTauri mocht na een sterke kwalificatie als vijfde vertrekken en schoof meteen op naar plek vier door de spin van Bottas, een positie die hij nadien ook moeiteloos vasthield. Ook Ferrari deed goede zaken in Mexico-Stad: Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. werden vijfde en zesde, waardoor het rode team over McLaren naar plek drie springt in het WK voor constructeurs - en meteen ook een gat slaat.

Sebastian Vettel kende een al met al rustige race, maar bezorgde zijn team Aston Martin wel één van de beste resultaten van het jaar door zevende te worden. Oudgediende Kimi Räikkönen imponeerde met een achtste plek voor het bescheiden Alfa Romeo, de laatste punten waren voor Fernando Alonso (Alpine) en Lando Norris (McLaren). Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas bekampten elkaar een groot stuk van de race, maar eindigden uiteindelijk beiden buiten de punten.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Max Verstappen weer iets dichter is bij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Het gat met concurrent Lewis Hamilton bedraagt nu 19 punten. In het WK voor constructeurs wordt het ook steeds spannender, want Mercedes heeft nu slechts 1 punt (!) voorsprong op Red Bull. En de volgende race komt er volgende week al aan in Brazilië.