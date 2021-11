Dries Mertens valt in en trapt op de paal, maar Napoli blijft aan de leiding in Serie A

In de Serie A heeft Napels zondag de punten gedeeld met Verona (1-1). Dries Mertens mocht slechts enkele minuten meespelen. Napels komt daarmee wel voorlopig aan de leiding in de Italiaanse voetbalcompetitie.

Zondagavond is er echter nog de derby tussen Inter en AC Milaan. Het team van Ibrahimovic komt bij winst opnieuw alleen aan de leiding. Di Lorenzo maakte het doelpunt voor Napels, nadat Verona op voorsprong kwam via Simeone. In de slotminuten trapte Dries Mertens nog ternauwernood op de paal.